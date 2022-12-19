Херсон: у 10% мешканців немає світла, а у 25% - тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на сьогодні, 19 грудня, 80% жителів Херсону мають водопостачання, 75% з теплом, а 90% херсонців мають світло. Про це повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова під час брифінгу, інформує УНН.
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За даними Лугової, на сьогодні водою забезпечено 80% міста, через чисельні обстріли без водопостачання залишилися райони Острів і Антонівка. Вона зазначила, що за підтримки генераторів служби намагаються качати воду з артезіанських свердловин, втім ситуація напружена.
Крім цього, 75% жителів Херсона мають теплопостачання. Але через те, що є влучання, низка будинків у Суворівському та Шуменському районах залишається без тепла.
"Спеціалісти тільки відремонтують, і тут знову влучення. Ворог за ці 8 місяців окупації дуже добре вивчив критичну інфраструктуру, він знає, де й що розташовано, як діяти і яким чином влучати", - зазначила Лугова.
Також вона поінформувала, що у близько 90% будинків є світло.
"Але є такі випадки, як сьогодні вранці, коли було влучення і довгий період часу ми були без світла. Є ділянки, як Антонівка, де найближчим часом неможливо відновити електропостачання, і тисячі людей знаходяться без світла, тому що дістатися туди не можна через постійні обстріли", - підсумувала чиновниця.
Нагадаємо
У Херсоні мікрорайон Корабел залишився без тепла, оскільки через постійні обстріли з боку рф працівники не можуть відремонтувати місцеву ТЕЦ.