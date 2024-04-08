Херсон подвергся очередному вражескому удару, был пожар - ГСЧС

Российские войска обстреляли один из районов Херсона, вражеский обстрел вызвал пожар, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал, сообщили в понедельник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Враг обстрелял один из районов Херсона. Утром на номер службы спасения поступило сообщение, что после обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива в одном из районов города", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Спасатели, как указано, оперативно прибыли на место происшествия и быстро потушили возгорание.

"Никто не пострадал", - отметили в ГСЧС.

На Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, есть пострадавший