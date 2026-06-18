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Хегсет отметил достижения Украины и эффективность "инициативы Трампа" PURL

Киев • УНН

 • 854 просмотра

Глава Пентагона отметил успехи ВСУ и финансирование обороны Украины союзниками через PURL. Такой подход Трампа должен стать основой для достижения мира.

Хегсет отметил достижения Украины и эффективность "инициативы Трампа" PURL

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о "прогрессе" по Украине, связав это с инициативой PURL, в рамках которой союзники по НАТО закупают американское вооружение для Украины, и отметил достижения украинских сил на передовой. Об этом он сказал в начале заседания Североатлантического совета на встрече министров обороны стран НАТО в четверг, пишет УНН.

Детали

"Прогресс есть и по Украине. Благодаря инициативе президента Трампа PURL, союзники взяли на себя ведущую роль в финансировании обороны Украины", - указал Хегсет.

"Украинцы держат оборону даже перед лицом продолжающихся российских атак. Мы говорили, что это возможно, что наши союзники могут возглавить этот процесс и что это будет согласовано с обороной Украины. Это происходит, и это является подтверждением правильности подхода президента Трампа, подхода, который заложит основу для мира", - подчеркнул глава Пентагона.

Рютте ответил, что Украина может получить от саммита НАТО17.06.26, 12:36 • 3890 просмотров

Генсек НАТО Марк Рютте на том же заседании указал, что "по Украине" ожидает "дальнейших обещаний поддержки на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины позже сегодня, на фоне того, как мы должны продолжать усиливать и поддерживать нашу поддержку, чтобы жестокая война россии прекратилась".

"Важно, чтобы каждый союзник внес свой вклад, особенно через инициативу НАТО PURL, учитывая ее эффективность в обеспечении решающей противовоздушной обороны, которую могут обеспечить только Соединенные Штаты", - указал Рютте.

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Юлия Шрамко

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