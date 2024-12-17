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Хавьер Милей, скорее всего, примет участие в инаугурации Дональда Трампа, в январе

Хавьер Милей, скорее всего, примет участие в инаугурации Дональда Трампа, в январе

Киев  •  УНН

 • 8630 просмотра

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Дональд Трамп пригласил Хавьера Милея на церемонию инаугурации 20 января 2025 года. Это первый случай в истории, когда избранный президент США приглашает аргентинского коллегу на такое событие.

Впервые в истории избранный американский президент приглашает своего аргентинского коллегу на церемонию инаугурации.

Передает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Избранный президент США Дональд Трамп пригласил президента Аргентины Хавьера Милея на церемонию инаугурации 20 января 2025 года.

«Избранный президент США Дональд Трамп пригласил президента Аргентины на церемонию инаугурации 20 января», - сообщил представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни.

Согласно информации аргентинского дипломатического представителя, на которую ссылается CBS, Хавьер Милей, скорее всего, примет участие в инаугурации Дональда Трампа в январе.

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В аргентинских СМИ указывается, что избранный американский президент впервые в истории приглашает своего аргентинского коллегу на церемонию инаугурации.

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Дополнение

Милей уже посещал Трампа в Мар-а-Лаго во время Конференции консервативных политических действий (CPAC). Оба обменялись комплиментами. «Я хочу поздравить вас за работу, которую вы проделали, чтобы сделать Аргентину снова великой. Невероятно, как вы это исправляете, и это большая честь, что вы здесь. Ваша речь была впечатляющей, но ваша работа в Аргентине еще лучше за то, что вы здесь. Вы - MAGA: Make Argentina Great Again», - сказал тогда следующий президент США.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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