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"Не удивило бы меня": спецпредставитель Трампа по Украине ответил, могли бы Зеленского и путина пригласить в Вашингтон для переговоров

"Не удивило бы меня": спецпредставитель Трампа по Украине ответил, могли бы Зеленского и путина пригласить в Вашингтон для переговоров

Киев  •  УНН

 • 7725 просмотра

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Кит Келлог заявил, что Трамп мог бы сделать нечто подобное, как приглашение путина и Зеленского на переговоры после своей инаугурации. Он убежден, что вопрос войны рф против Украины может быть решен в течение нескольких месяцев.

Будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что избранный президент США Дональд Трамп мог бы сделать нечто подобное, как приглашение Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина в Вашингтон на переговоры после своей инаугурации, и убежден, что в вопросе Украины и россии возможно решение "в течение ближайших нескольких месяцев". Об этом он заявил в интервью Fox News 13 декабря, пишет УНН.  

Детали

При обсуждении приглашения мировых лидеров на инаугурацию Трампа ведущий спросил, рекомендовал бы Кит Келлог "пригласить путина и Зеленского и после инаугурации сесть с ними и поговорить в течение следующих нескольких дней" в Вашингтоне, а не где-то в Европе, и "попытаться договориться".

"Президент Трамп играет на трех уровнях и не удивил бы меня, если бы он сделал что-то подобное. Мог бы он это сделать? Конечно, он мог бы это сделать. Он сделал бы такой смелый шаг. И когда речь идет об Украине и россии, я верю, что это будет решено в течение ближайших нескольких месяцев, и он единственный человек, который может это сделать, это президент Дональд Трамп, и он это сделает", - отметил Келлог.

На вопрос, планируется ли его путешествие в Европу, в россию или Украину, Келлог ответил, что "мы составляем планы, чтобы фактически выйти и просто послушать".

"Не помешает послушать людей, не вести переговоры, потому что мы не являемся частью правительства, а послушать людей. Мы агрессивно смотрим на календарь, и сделать это в ближайшее время, и убедиться, что у нас есть правильные элементы представить президенту Трампу, чтобы президент Трамп принял решение, что он хочет сделать", - отметил Келлог.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27 нояб. 2024, 18:13 • 27804 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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