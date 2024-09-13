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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харрис опережает Трампа на 5% после успешных дебатов

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 21:05  •  4347 просмотра

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Опрос Reuters/Ipsos показывает, что Камала Харрис лидирует в президентской гонке, опережая Дональда Трампа на 5%. После дебатов 53% избирателей считают Харрис победительницей, а ее рейтинг вырос до 47%.

По результатам последнего опроса Reuters/Ipsos, вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис опережает бывшего президента Дональда Трампа на 5 процентных пунктов в гонке за пост президента на выборах 5 ноября. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Детали

Харрис поддерживают 47% зарегистрированных избирателей, тогда как Трампа - 42%. Ее преимущество выросло после дебатов, где, как считает большинство избирателей, Харрис оказалась победительницей.

Опрос показал, что 53% избирателей, которые следили за дебатами, считают, что Харрис победила, тогда как 24% отдали предпочтение Трампу. Также значительная часть избирателей отметила, что Трамп выглядел не достаточно уверенно: 52% сказали, что он «сбился и не выглядел острым», тогда как только 21% сказали то же самое о Харрис.

Дополнение

Харрис активно атаковала Трампа, ставя под сомнение его способность занимать должность и подчеркивая его юридические проблемы. 52% опрошенных заявили, что Харрис произвела впечатление более морально ответственного человека, чем Трамп.

Дебаты привлекли значительное внимание, собрав 67,1 миллиона телезрителей, что больше, чем количество людей, которые смотрели дебаты Трампа с Байденом в июне. Трамп, как самый старший кандидат в этой гонке, вызывает беспокойство относительно своего возраста: 52% избирателей считают его слишком старым для государственной службы.

Опрос также показал, что избиратели считают Харрис более достойной и лучше понимающей их проблемы. 56% респондентов сказали, что Харрис выглядела более достойно, чем Трамп, и 49% считают, что она «кажется человеком, который бы меня слушал и понял мои проблемы».

Хотя национальные опросы дают важные сигналы о настроениях избирателей, конечный результат будет определяться голосованием в штатах, особенно в решающих колеблющихся штатах.

Трамп попередив єврейських республіканців: "Ізраїлю не буде", якщо Гарріс переможе на виборах6 сентября 2024, 20:48 • 23000 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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