Трамп предупредил еврейских республиканцев: «Израиля не будет», если Харрис победит на выборах

Бывший президент Дональд Трамп обратился к еврейским республиканцам, заявив, что если вице-президент Камала Харрис выиграет президентские выборы этой осенью, то «Израиля не будет». Выступая перед Республиканской еврейской коалицией в четверг, Трамп призвал избирателей поддержать его на выборах, предупредив, что победа демократов может иметь катастрофические последствия для Израиля. Об этом пишет politico, передает УНН.

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«Если они победят, Израиля не будет. Просто помните это. Если они победят, Израиля не будет», - сказал Трамп. «Вы можете забыть об Израиле, именно это и произойдет. Поэтому 5 ноября они должны выйти и проголосовать за Трампа. Если они этого не сделают, я думаю, что ситуация будет очень плохой».

Трамп также раскритиковал еврейских избирателей, которые поддерживают Харрис, заявив, что они должны «обследовать голову». Во время своего выступления он отметил, что еврейские демократы, которые поддерживают президента Байдена, «ненавидят свою религию» и «ненавидят все, что касается Израиля». Трамп также назвал лидера большинства в Сенате Чака Шумера, самого высокого еврейского чиновника в США, «гордым членом ХАМАСа».

Выступая по видеосвязи на ежегодном съезде коалиции в Лас-Вегасе, Трамп заявил: «Я не понимаю, как кто-то может их поддерживать. Я говорю это постоянно: если вы еврей и поддерживаете их, вам нужно обследовать голову. Они были очень плохие до вас».

Трамп также упомянул о гибели шести израильских заложников, в том числе израильско-американца Герша Голдберга-Полина, которого он ошибочно назвал «Герш Голдман». Он повторил свое мнение, что атаки на Израиль 7 октября не произошли бы, если бы он был президентом в то время.

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