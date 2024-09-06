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Трамп попередив єврейських республіканців: "Ізраїлю не буде", якщо Гарріс переможе на виборах

Трамп попередив єврейських республіканців: "Ізраїлю не буде", якщо Гарріс переможе на виборах

Київ • УНН

 • 23348 перегляди

Дональд Трамп попередив єврейських республіканців про загрозу для Ізраїлю у разі перемоги демократів. Він закликав підтримати його кандидатуру та розкритикував єврейських виборців, які підтримують Гарріс.

Колишній президент Дональд Трамп звернувся до єврейських республіканців, заявивши, що якщо віце-президентка Камала Гарріс виграє президентські вибори цієї осені, то "Ізраїлю не буде". Виступаючи перед Республіканською єврейською коаліцією в четвер, Трамп закликав виборців підтримати його на виборах, попередивши, що перемога демократів може мати катастрофічні наслідки для Ізраїлю. Про це пише politico, передає УНН

Деталі 

"Якщо вони переможуть, Ізраїлю не буде. Просто пам’ятайте це. Якщо вони переможуть, Ізраїлю не буде", — сказав Трамп. "Ви можете забути про Ізраїль, саме це й станеться. Тому 5 листопада вони повинні вийти і проголосувати за Трампа. Якщо вони цього не зроблять, я думаю, що ситуація буде дуже поганою".

Трамп також розкритикував єврейських виборців, які підтримують Гарріс, заявивши, що вони мають "обстежити голову". Під час свого виступу він зазначив, що єврейські демократи, які підтримують президента Байдена, "ненавидять свою релігію" і "ненавидять усе, що стосується Ізраїлю". Трамп також назвав лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, найвищого єврейського посадовця в США, "гордим членом ХАМАСу".

Виступаючи через відеозв'язок на щорічному з’їзді коаліції у Лас-Вегасі, Трамп заявив: "Я не розумію, як хтось може їх підтримувати. Я кажу це постійно: якщо ви єврей і підтримуєте їх, вам потрібно обстежити голову. Вони були дуже погані до вас".

Трамп також згадав про загибель шести ізраїльських заручників, зокрема ізраїльсько-американця Герша Голдберга-Поліна, якого він помилково назвав "Герш Голдман". Він повторив свою думку, що атаки на Ізраїль 7 жовтня не сталися б, якби він був президентом у той час.

Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів27.08.24, 08:47 • 12449 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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