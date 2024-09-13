Гарріс випереджає Трампа на 5% після успішних дебатів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 55037 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 104436 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 142767 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 118043 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 110208 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114303 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 140157 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75249 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83691 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177688 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32206 перегляди
росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

росія прагне затягнути мирні переговори, аби зміцнити свої позиції - ЗМІ

24 березня, 16:27 • 12013 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 24197 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 35972 перегляди
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 15640 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 142772 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 140161 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177690 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516405 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6017 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 32206 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33037 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35191 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59147 перегляди
Актуальне
Гарріс випереджає Трампа на 5% після успішних дебатів

Гарріс випереджає Трампа на 5% після успішних дебатів

Київ • УНН

 • 22122 перегляди

Опитування Reuters/Ipsos показує, що Камала Гарріс лідирує у президентських перегонах, випереджаючи Дональда Трампа на 5%. Після дебатів 53% виборців вважають Гарріс переможницею, а її рейтинг зріс до 47%.

За результатами останнього опитування Reuters/Ipsos, віцепрезидентка США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів у гонці за пост президента на виборах 5 листопада. Про це пише Reuters., передає УНН

Деталі

Гарріс підтримують 47% зареєстрованих виборців, тоді як Трампа — 42%. Її перевага зросла після дебатів, де, як вважає більшість виборців, Гарріс виявилася переможницею.

Опитування показало, що 53% виборців, які слідкували за дебатами, вважають, що Гарріс перемогла, тоді як 24% віддали перевагу Трампу. Також значна частина виборців відзначила, що Трамп виглядав не досить впевнено: 52% сказали, що він "збився і не виглядав гострим", тоді як лише 21% сказали те саме про Гарріс.

Доповнення

Гарріс активно атакувала Трампа, ставлячи під сумнів його здатність обіймати посаду та наголошуючи на його юридичних проблемах. 52% опитаних заявили, що Гарріс справила враження більш морально відповідальної людини, ніж Трамп.

Дебати привернули значну увагу, зібравши 67,1 мільйона телеглядачів, що більше, ніж кількість людей, які дивилися дебати Трампа з Байденом у червні. Трамп, як найстарший кандидат у цій гонці, викликає занепокоєння щодо свого віку: 52% виборців вважають його занадто старим для державної служби.

Опитування також показало, що виборці вважають Гарріс більш гідною та такою, що краще розуміє їхні проблеми. 56% респондентів сказали, що Гарріс виглядала більш достойно, ніж Трамп, і 49% вважають, що вона "здається людиною, яка б мене слухала та зрозуміла мої проблеми".

Хоча національні опитування дають важливі сигнали про настрої виборців, кінцевий результат визначатиметься голосуванням у штатах, особливо у вирішальних коливальних штатах.

Трамп попередив єврейських республіканців: "Ізраїлю не буде", якщо Гарріс переможе на виборах06.09.24, 23:48 • 23348 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини СвітуВибори 2014

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35