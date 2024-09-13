Гарріс випереджає Трампа на 5% після успішних дебатів
Київ • УНН
Опитування Reuters/Ipsos показує, що Камала Гарріс лідирує у президентських перегонах, випереджаючи Дональда Трампа на 5%. Після дебатів 53% виборців вважають Гарріс переможницею, а її рейтинг зріс до 47%.
За результатами останнього опитування Reuters/Ipsos, віцепрезидентка США від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа на 5 відсоткових пунктів у гонці за пост президента на виборах 5 листопада. Про це пише Reuters., передає УНН.
Деталі
Гарріс підтримують 47% зареєстрованих виборців, тоді як Трампа — 42%. Її перевага зросла після дебатів, де, як вважає більшість виборців, Гарріс виявилася переможницею.
Опитування показало, що 53% виборців, які слідкували за дебатами, вважають, що Гарріс перемогла, тоді як 24% віддали перевагу Трампу. Також значна частина виборців відзначила, що Трамп виглядав не досить впевнено: 52% сказали, що він "збився і не виглядав гострим", тоді як лише 21% сказали те саме про Гарріс.
Доповнення
Гарріс активно атакувала Трампа, ставлячи під сумнів його здатність обіймати посаду та наголошуючи на його юридичних проблемах. 52% опитаних заявили, що Гарріс справила враження більш морально відповідальної людини, ніж Трамп.
Дебати привернули значну увагу, зібравши 67,1 мільйона телеглядачів, що більше, ніж кількість людей, які дивилися дебати Трампа з Байденом у червні. Трамп, як найстарший кандидат у цій гонці, викликає занепокоєння щодо свого віку: 52% виборців вважають його занадто старим для державної служби.
Опитування також показало, що виборці вважають Гарріс більш гідною та такою, що краще розуміє їхні проблеми. 56% респондентів сказали, що Гарріс виглядала більш достойно, ніж Трамп, і 49% вважають, що вона "здається людиною, яка б мене слухала та зрозуміла мої проблеми".
Хоча національні опитування дають важливі сигнали про настрої виборців, кінцевий результат визначатиметься голосуванням у штатах, особливо у вирішальних коливальних штатах.
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