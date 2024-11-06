Харрис не планирует выступать с речью - АР

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Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили
15:41 • 107977 просмотра

Можно ли будет развестись онлайн через "Дію"? В Минцифре ответили

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В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка
14:10 • 117253 просмотра

В Броварской громаде создают условия для детей с особыми образовательными потребностями: доступность, инклюзия и поддержка

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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
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Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис отказалась от публичного выступления. Об этом сообщил источник Associated Press.

Вице-президент и кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис не планирует публичного выступления в ночь выборов в США, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

"Вице-президент Камала Харрис не планирует выступать перед публикой в течение ночи (выборов в США - ред.)", сообщил источник, знакомый с Белым домом.

Напомним 

Дональд Трамп одержал победу в "спорном" штате Северной Каролине и получил 16 голосов выборщиков.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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