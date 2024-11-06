Харрис не планирует выступать с речью - АР
Киев • УНН
Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис отказалась от публичного выступления. Об этом сообщил источник Associated Press.
Вице-президент и кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис не планирует публичного выступления в ночь выборов в США, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
"Вице-президент Камала Харрис не планирует выступать перед публикой в течение ночи (выборов в США - ред.)", сообщил источник, знакомый с Белым домом.
Напомним
Дональд Трамп одержал победу в "спорном" штате Северной Каролине и получил 16 голосов выборщиков.