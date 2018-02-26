В ЕП рассказали об опасной тенденции относительно мыслей о признании законности оккупации Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. То, что многие люди на Западе подумывают о том, чтобы признать законность оккупации Крыма, является очень опасной тенденцией. Об этом во время международного форума "Оккупированный полуостров: 4 года сопротивления" заявила депутат Европарламента он Германии Ребекка Хармс, передает корреспондент УНН.
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"Многие люди уже привыкают к оккупации, многие люди на Западе подумывают о том, чтобы признать законность оккупации. Это очень опасная тенденция", - заявила Р.Хармс.
Напомним, Р.Хармс заявила, что большинство членов ЕП считают неправильными разговоры о снятии санкций с России.