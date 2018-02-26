В ЕП рассказали об опасной тенденции относительно мыслей о признании законности оккупации Крыма

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"Многие люди уже привыкают к оккупации, многие люди на Западе подумывают о том, чтобы признать законность оккупации. Это очень опасная тенденция", - заявила Р.Хармс.

Напомним, Р.Хармс заявила, что большинство членов ЕП считают неправильными разговоры о снятии санкций с России.