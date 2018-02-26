У ЄП розповіли про небезпечну тенденцію щодо думок про визнання законності окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Те, що багато людей на Заході подумують про те, щоб визнати законність окупації Криму, є дуже небезпечною тенденцією. Про це під час міжнародного форуму "Окупований півострів: 4 роки опору" заявила депутат Європарламенту він Німеччини Ребека Хармс, передає кореспондент УНН.
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"Багато людей вже звикають до окупації, багато людей на Заході подумують про те, щоб визнати законність окупації. Це дуже небезпечна тенденція", - заявила Р.Хармс.
Нагадаємо, Р.Хармс заявила, що більшість членів ЄП вважають неправильними розмови про зняття санкцій з Росії.