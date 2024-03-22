Харьковскую область атаковали более 15 вражеских ракет, областной центр временно без света - ОВА

Армия рф осуществила массированную атаку более 15 ракетами на объекты энергетической инфраструктуры Харьковской области. Харьков временно без света. Все профильные службы работают, развернуты пункты Несокрушимости. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В течение 4:52 - 5:30 в Харьковской области осуществлен массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры. Более 15 ракет С-300/Х-22. Харьков временно без света - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, все профильные службы работают, проводится ремонт, ситуация под контролем. Открыты все пункты Незламности, при необходимости можно обращаться к ним. Найти адреса можно в Дії, на карте или с помощью чат-бота.

В целом, по словам председателя ОВА, за прошедшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и др. Вражеским авиаударам подвергся н.п. Синьковка.

В 11:00 в селе Барановка Богодуховского района войска рф применили БПЛА и разрушили частный дом. Без пострадавших.

Дополнение

Также из-за атаки рф ввели стабилизационные или аварийные графики отключения электроэнергии в Одесской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.