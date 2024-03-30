Харьковщина: пограничники подняли украинский флаг над тремя селами в "серой зоне"

Пограничники подняли сине-желтый флаг над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное на Харьковщине, которые находятся вблизи государственной границы с рф в "серой зоне". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники "Стальной границы" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное сине-желтый флаг. Эти населенные пункты на Харьковщине находятся вблизи государственной границы с рф в так называемой "серой зоне"", - говорится в сообщении.

Сообщается, что территория разрушенных сел плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов не пригодна для проживания.

"Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место!" - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Харьковской ОГА рассматривают населенные пункты севера - в Богодуховском и Харьковском районах - для возможного объявления там обязательной эвакуации, возможно, принудительной - именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно под вражескими обстрелами.