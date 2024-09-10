Харьковщина: оккупанты ударили по Казачьей Лопани, в поселке вспыхнули пожары, а еще - исчезли свет и связь

Армия рф нанесла удар по Казачьей Лопани, что на Харьковщине. В поселке вспыхнули пожары, а также исчезли свет и связь. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

"Оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани. По предварительной информации, произошел комбинированный удар. В разных частях поселка прозвучало 3-4 взрыва", - сообщил Задоренко.

По его словам, в результате обстрела в Казачьей Лопани начались пожары. Есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры. На место происшествия выехали подразделения ГСЧС.

Данные о пострадавших не поступали.

Впоследствии Задоренко добавил, что в результате вражеских ударов в Казачьей Лопани существенно повреждена линия электропередачи. В поселке исчезли свет и связь.

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