Харьковщина: оккупанты ударили по Казачьей Лопани, в поселке вспыхнули пожары, а еще - исчезли свет и связь
Киев • УНН
Армия рф обстреляла Казачью Лопань на Харьковщине, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры. В результате атаки в поселке исчезли электроснабжение и связь, данные о пострадавших уточняются.
Армия рф нанесла удар по Казачьей Лопани, что на Харьковщине. В поселке вспыхнули пожары, а также исчезли свет и связь. Об этом сообщил начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
"Оккупанты ударили КАБом по Казачьей Лопани. По предварительной информации, произошел комбинированный удар. В разных частях поселка прозвучало 3-4 взрыва", - сообщил Задоренко.
По его словам, в результате обстрела в Казачьей Лопани начались пожары. Есть повреждения частных домов и гражданской инфраструктуры. На место происшествия выехали подразделения ГСЧС.
Данные о пострадавших не поступали.
Впоследствии Задоренко добавил, что в результате вражеских ударов в Казачьей Лопани существенно повреждена линия электропередачи. В поселке исчезли свет и связь.
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