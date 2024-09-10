Харківщина: окупанти вдарили по Козачій Лопані, у селищі спалахнули пожежі, а ще - зникли світло та зв'язок
Київ • УНН
Армія рф обстріляла Козачу Лопань на Харківщині, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктури. Внаслідок атаки у селищі зникли електропостачання та зв'язок, дані про постраждалих уточнюються.
Армія рф завдала удару по Козачій Лопані, що на Харківщині. У селищі спалаїнули пожежі, а також зникли світло та зв'язок. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, передає УНН.
"Окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані. За попередньою інформацією, відбувся комбінований удар. У різних частинах селища пролунало 3-4 вибухи", - повідомив Задоренко.
За його словами, внаслідок обстрілу у Козачій Лопані почалися пожежі. Є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури. На місце події виїхали підрозділи ДСНС.
Дані щодо постраждалих не надходили.
Згодом Задоренко додав, що внаслідок ворожих ударів у Козачій Лопані суттєво пошкоджено лінію електропередачі. У селищі зникли світло та зв'язок.
Окупанти вночі вдарили по двох районах Харківщини, виникли пожежі 10.09.24, 09:59 • 20555 переглядiв