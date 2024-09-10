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Окупанти вночі вдарили по двох районах Харківщини, виникли пожежі

Окупанти вночі вдарили по двох районах Харківщини, виникли пожежі

Київ • УНН

 • 20555 перегляди

Російські війська вночі атакували два райони Харківської області, спричинивши пожежі. За добу зафіксовано 9 ударів КАБами та 2 FPV-дронами, постраждало четверо людей.

У Харківській області у ніч на 10 вересня російські війська обстріляли Харківський та Чугуївський райони, внаслідок чого стались загорання трав'яної підстілки. Минулої доби армія рф вдарила по області 9 КАБами та 2 FPV-дронами, постраждало четверо людей. Про це у вівторок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"За минулу добу ворог вдарив по цивільній інфраструктурі 9 КАБ, запустив 2 FPV-дрони", - написав Синєгубов у Telegram. 

 За його словами, ворожі обстріли фіскувались:

  • 10 вересня 01:01 Харківський, Солоницівська ТГ, смт Пересічне, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800м.кв.
  •  18:10 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Новоолександрівка за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.
  •  18:05 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горіла трава, очерет та залишки побутових матеріалів на площі 1 га.
  •  16:10 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ горіли 3 магазини.
  •  16:10 Чугуївський район, с. Захарівка. Внаслідок обстрілу FPv-дроном пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік.
  •  13:05 Куп’янський район, Курилівська ТГ, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
  •  13:05 Харківський район, с. Великі Проходи. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений екскаватор. Постраждав 52-річний чоловік.
  •  11:20 с. Перовське Золочівської громади. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.
  •  08:23 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Загризове. Внаслідок обстрілу горить трава та очерет на площі 2,5 га.
  •  08:20 Куп'янський район, Куп’янська ТГ, с. Осинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1га.
  •  08:00 Куп’янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок удару ворожого дрону по автомобілю постраждали двоє чоловіків: 71 рік та 49 років.

Війська рф уночі обстріляли Херсон, є пошкодження10.09.24, 09:43 • 22416 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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