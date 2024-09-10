Оккупанты ночью ударили по двум районам Харьковщины, возникли пожары
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали два района Харьковской области, вызвав пожары. За сутки зафиксировано 9 ударов КАБами и 2 FPV-дронами, пострадали четыре человека.
В Харьковской области в ночь на 10 сентября российские войска обстреляли Харьковский и Чугуевский районы, в результате чего произошли возгорания травяной подстилки. За прошедшие сутки армия рф ударила по области 9 КАБами и 2 FPV-дронами, пострадали четыре человека. Об этом во вторник сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
«За минувшие сутки враг ударил по гражданской инфраструктуре 9 КАБ, запустил 2 FPV-дрона», - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, вражеские обстрелы фиксировались:
- 10 сентября 01:01 Харьковский, Солоницевская ТГ, пгт Пересечное, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 800м.кв.
- 18:10 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Новоалександровка за пределами. В результате обстрела горела трава и камыш на площади 2,5 га.
- 18:05 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела горела трава, камыш и остатки бытовых материалов на площади 1 га.
- 16:10 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела КАБ горели 3 магазина.
- 16:10 Чугуевский район, с. Захаровка. В результате обстрела FPv-дроном поврежден дом. Пострадал 57-летний мужчина.
- 13:05 Купянский район, Куриловская ТГ, с. Новоосиново. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.
- 13:05 Харьковский район, с. Большие Проходы. В результате обстрела FPV-дроном поврежден экскаватор. Пострадал 52-летний мужчина.
- 11:20 с. Перовское Золочевской громады. В результате минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки.
- 08:23 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Загрызово. В результате обстрела горит трава и камыш на площади 2,5 га.
- 08:20 Купянский район, Купянская ТГ, с. Осиновое. В результате обстрела горела трава на площади 1га.
- 08:00 Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара вражеского дрона по автомобилю пострадали двое мужчин: 71 год и 49 лет.
Війська рф уночі обстріляли Херсон, є пошкодження10 сентября 2024, 06:43 • 10759 просмотров