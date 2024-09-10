Войска рф ночью обстреляли Херсон, есть повреждения
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Шуменский микрорайон Херсона. Повреждена автостоянка с десятком автомобилей и детский сад, пострадавших среди местных жителей нет.
Российские войска ночью атаковали Херсон, повреждены автостоянка с десятком автомобилей и детский сад, пострадавших среди местных жителей нет, сообщил во вторник в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Ночью под ударами российских войск оказался Шуменский микрорайон Херсона. Один из "прилетов" - по автостоянке. Вражеским огнем повреждено с десяток транспортных средств. Также враг атаковал и детский сад, из-за чего есть повреждения здания. Пострадавших среди местных жителей нет
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