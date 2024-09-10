Війська рф уночі обстріляли Херсон, є пошкодження

Російські війська вночі атакували Херсон, пошкоджено автостоянку з десятком автомобілів та дитячий садок, постраждалих серед місцевих жителів немає, повідомив у вівторок у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Уночі під ударами російських військ опинився Шуменський мікрорайон Херсона. Один із "прильотів" - по автостоянці. Ворожим вогнем понівечено з десяток транспортних засобів. Також ворог атакував й дитячий садок, через що будівля зазнала пошкоджень. Постраждалих серед місцевих жителів немає