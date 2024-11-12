Харьковчанка, которая администрировала кремлевские Тelegram-каналы, получила 10 лет тюрьмы

Администратор пророссийских Telegram-каналов осуждена на 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что жительницу Харькова суд признал виновной в распространении материалов с призывами к совершению действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, коллаборационной деятельности, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

На суд она ожидала под стражей. В ходе судебного разбирательства женщина признала вину в полном объеме. Наказание назначено в виде 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что харьковчанка принимала активное участие в чатах антиукраинского направления. Из-за этого она попала в поле зрения спецслужб рф. А в январе 2023 года она получила и приняла предложение стать администратором ряда Telegram-каналов, которые распространяют кремлевские нарративы и публикуют сообщения, в которых оправдывается вооруженная агрессия рф.

В постах, которые она размещала, утверждалось, что якобы именно украинские военные обстреливают жилые дома мирных жителей. Осужденная писала о мечтах о скорейшем "освобождении" Харькова, идентифицировала его как "русский город", восхваляла военнослужащих рф и называла россию "матушкой". - говорится в сообщении.

Напомним

Служба безопасности разоблачила очередных администраторов Viber и Telegram каналов, которые распространяли локации ВСУ и блокпостов. Шестерым подозреваемым грозит до 8 лет заключения за препятствование деятельности военных.

А во Львове заблокировали Telegram-канал, который администрировался из рф и в котором распространяли фейки о возможных терактах во львовских школах.

Депутаты предлагают запретить усыновление осужденным за пропаганду войны и госизмену