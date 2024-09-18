Адміністрували з рф: Telegram-канал поширював дезінформацію про можливі у Львові, його заблокували
Київ • УНН
Telegram-канал поширював фейки про можливі теракти у львівських школах. Канал, який адмініструвався з рф, заблокували після набору понад 2500 підписників.
У Львові Telegram-канал поширював дезінформацію про можливі теракти у школах. Його заблокували, передає УНН із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Деталі
За даними Центру, анонім погрожував терактами у школах Львова. Спершу канал мав близько 20 підписників, одначе стрімко набрав популярності й на момент блокування налічував понад 2500 учасників.
Як повідомили в МВС, канал адмініструвався з території рф. Таким чином вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої в суспільстві.