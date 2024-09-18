Администрировали из рф: Telegram-канал распространял дезинформацию о возможных во Львове, его заблокировали

Во Львове Telegram-канал распространял дезинформацию о возможных терактах в школах. Его заблокировали, передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

По данным Центра, аноним угрожал терактами в школах Львова. Сначала канал имел около 20 подписчиков, однако стремительно набрал популярность и на момент блокировки насчитывал более 2500 участников.

Как сообщили в МВД, канал администрировался с территории рф. Таким образом уже не впервые вражеская дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе.