Депутаты предлагают запретить усыновление осужденным за пропаганду войны и госизмену

Верховная Рада планирует в ближайшие дни рассмотреть в первом чтении законопроект о запрете возможности усыновления лицами, осужденными за государственную измену, поддержку войны, а также теми, кто был привлечен к административной ответственности за домашнее насилие. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВР и законопроект №10298.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в статью 212 Семейного кодекса Украины относительно определения лиц, которые не могут быть усыновителями", усыновителями не могут быть лица, которые были:

привлечены к административной ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола;

осужденные за пропаганду войны, коллаборационную деятельность (Ст. 436 УКУ);



осужденные за государственную измену (Ст. 111 УКУ).



Напомним

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что сейчас нарабатывается совершенно новый алгоритм, который позволит сделать процесс усыновления менее бюрократическим. Коррупционную составляющую планируют преодолевать цифровизацией.