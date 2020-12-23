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Харьковчанин набил себе на лбу татуировку "Кернес Жив"

Киев • УНН

 • 30988 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Харьковчанин Евгений Ивашко сделал на лбу татуировку "Кернес Жив". Видео о том, как ему делали татуировку, он опубликовал в ТикТок, информирует УНН.

Харьковчанин набил себе на лбу татуировку "Кернес Жив"

Евгений Ивашко опубликовал ряд видео, на которых видно, как ему набивают над бровью надпись "Кернес Жив" и сам результат татуировки.

В комментариях под видео Евгений Ивашко отметил, что татуировка настоящая, и не является временной. При этом, часть пользователей поддержала такое решение, а часть - раскритиковала татуировки на лбу.

"Я не понимаю, почему так много хейта "словилось". Это мое тело: я что хочу, то и делаю", - сказал Ивашко.

Напомним, церемония прощания с Геннадием Кернесом происходила с 9:00 до 14 часов в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. Перед этим в Благовещенском соборе состоялось его отпевание.

Как писал УНН, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в возрасте 61 года в Германии. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом, 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у Кернеса не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре, 25 октября 2020 года, с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот срок мэра был бы третьим для него.

@panini_trainer

Новое татуХарьков здесь? # тренд # топ # ор # прикол # тату # харьков # украина

♬ оригинальный звук - Евгений Ивашко

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