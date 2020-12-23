Харків’янин набив собі на лобі татуювання "Кернес Жив"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Харків’янин Євгеній Івашко зробив на лобі татуювання "Кернес Жив". Відео про те, як йому робили татуювання, він опублікував у ТікТок, інформує УНН.
Євгеній Івашко опублікував низку відео, на яких видно, як йому набивають над бровою напис "Кернес Жив" і сам результат татуювання.
У коментарях під відео Євгеній Івашко зазначив, що татуювання справжнє, і не є тимчасовим. При цьому, частина користувачів підтримала таке рішення, а частина - розкритикувала татуювання на лобі.
"Я не розумію, чому так багато хейту "зловилось". Це моє тіло: я що хочу, те і роблю”, - сказав Івашко.
Нагадаємо, церемонія прощання з Геннадієм Кернесом відбувалася з 9:00 по 14 годину у фойє Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка. Перед цим у Благовіщенському соборі відбулося його відспівування.
Як писав УНН, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. Його тіло доставили з Берліна до Харкова літаком, 21 грудня.
11 грудня стало відомо, що у Кернеса не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу. Раніше Геннадій Кернес перехворів на COVID-19 та через ускладнення з 16 вересня лікувався у німецькій клініці "Шаріте".
Нагадаємо, Геннадій Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. У 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі, 25 жовтня 2020 року, із результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для нього.
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