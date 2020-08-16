Харьковская область стала лидером по суточному приросту больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За минувшие сутки наибольшее количество случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Харьковской области - 228 и Черновицкой - 182 случая. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Харьковской области - 228, Черновицкой области - 182, Ивано-Фанкивський области - 158, а также Киеве - 146", - сказал Степанов.
Напомним, в Киеве на утро 16 августа зафиксирован уже 10 538 случаев коронавируса, 146 подтверждено за последние сутки.
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