Харківська область стала лідером за добовим приростом хворих на COVID-19

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. За минулу добу найбільшу кількість випадків коронавірусної хвороби зареєстровано у Харківській області – 228 та Чернівецькій – 182 випадки. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області – 228, Чернівецькій області – 182, Івано-Фанківській області – 158, а також місті Києві – 146”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, у Києві на ранок 16 серпня зафіксовано вже 10 538 випадків коронавірусу, 146 підтверджено за останню добу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За добу в Україні коронавірус виявлено у 55 медиків

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