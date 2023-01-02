Харьковская область: россияне обстреляли Купянск, есть раненая
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшие сутки, 1 января, российские оккупанты обстреляли город Купянск, что в Харьковской области. По предварительной информации, 77-летняя женщина получила ранения, также известно о разрушениях в жилых домах. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
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«В Купянске вражескими обстрелами повреждено 5 частных домов, пострадала инфраструктура. В результате обстрелов ранения получила 77-летняя женщина. Помощь оказали на месте», - написал он в Telegram.
Детали
Также он отметил, что за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Харьковской области и населенных пунктов, приближенных к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах.
В частности, под ударом были: Купянск, Волчанск, Огурцово, Новомлынск, Андреевка, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты.
Дополнение
31 декабря российские оккупанты из минометов и артиллерии наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковской области.