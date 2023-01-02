Харківщина: росіяни обстріляли Куп'янськ, є поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Минулої доби, 1 січня, російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ, що на Харківщині. За попередньою інформацією, 77-річна жінка дістала поранення, також відомо про руйнування у житлових будинках. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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«У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено 5 приватних будинків, постраждала інфраструктура. Внаслідок обстрілів поранення отримала 77-річна жінка. Допомогу надали на місці», - написав він в Telegram.
Деталі
Також він зазначив, що минулої доби російські окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Харківщини та населених пунктів, наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах.
Зокрема, під ударом були: Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Новомлинськ, Андріївка, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка, Котлярівка та інші населені пункти.
Доповнення
31 грудня російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківської області.