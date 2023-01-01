Окупанти обстрілювали Харківщину з мінометів та артилерії: дісталося Куп'янську

Деталі

Зазначається, що під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було.

Окрім цього, за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів, повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

Учора, 31 грудня, у Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.