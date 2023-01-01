Окупанти обстрілювали Харківщину з мінометів та артилерії: дісталося Куп'янську
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Минулої доби, 31 грудня, російські окупанти з мінометів та артилерії завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківської області. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
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Зазначається, що під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено господарські будівлі, сталися масштабні пожежі.
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, за добу постраждалих не було.
Окрім цього, за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів, повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
Учора, 31 грудня, у Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.