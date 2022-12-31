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В Куп’янському районі Харківщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

В Куп’янському районі Харківщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

Київ • УНН

 • 253213 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

 

Цитата

“Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Найбільше потерпає від обстрілів м. Куп’янськ та Куп’янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б’ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Минулої доби внаслідок ударів по Куп’янську були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.

“В Куп’янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років”, — зазначив Синєгубов.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. Але мінна небезпека все ще дуже висока, наголосив голова ОВА.

“Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності. На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!”, — додав він.

Нагадаємо 

Російські окупанти обстріляли три райони Харківської області.

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