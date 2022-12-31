В Куп’янському районі Харківщини внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Куп’янському районі внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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“Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Найбільше потерпає від обстрілів м. Куп’янськ та Куп’янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б’ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів”, — йдеться в повідомленні.
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Минулої доби внаслідок ударів по Куп’янську були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.
“В Куп’янському районі, на жаль, внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років”, — зазначив Синєгубов.
В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. Але мінна небезпека все ще дуже висока, наголосив голова ОВА.
“Вчора в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій, на жаль, загинув. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності. На лінії зіткнення наші захисники надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами. Віримо в ЗСУ та нашу Перемогу!”, — додав він.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли три райони Харківської області.