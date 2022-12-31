В Купянском районе Харьковщины в результате вражеских обстрелов погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Купянском районе в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
“Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Больше всего страдает от обстрелов г. Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов”, — говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки вследствие ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте.
“В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет”, — отметил Синегубов.
В области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 71 взрывоопасный предмет. Но минная опасность все еще очень высока, подчеркнул глава ОВА.
“Вчера в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. 65-летний водитель, к сожалению, погиб. Еще раз призываю всех к максимальной осторожности. На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и ведут бои с оккупантами. Верим в ВСУ и нашу Победу!”, — добавил он.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли три района Харьковской области.