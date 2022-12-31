В Купянском районе Харьковщины в результате вражеских обстрелов погиб мужчина

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“Враг продолжает террор мирного населения Харьковщины. Больше всего страдает от обстрелов г. Купянск и Купянский район. Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов”, — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки вследствие ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте.

“В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет”, — отметил Синегубов.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки обезврежены 71 взрывоопасный предмет. Но минная опасность все еще очень высока, подчеркнул глава ОВА.

“Вчера в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. 65-летний водитель, к сожалению, погиб. Еще раз призываю всех к максимальной осторожности. На линии столкновения наши защитники надежно удерживают позиции и ведут бои с оккупантами. Верим в ВСУ и нашу Победу!”, — добавил он.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли три района Харьковской области.