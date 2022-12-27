Харківщина: найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російські окупанти за минулу добу обстріляли три райони Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 27 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Прилеглі до кордону з рф та лінії зіткнення території Харківщини продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Найбільше страждає Куп'янський район", - повідомив Синєгубов.
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Також під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів, додав голова ОВА.
Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району, за даними посадовця, пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. "На щастя, ніхто не постраждав попри усі намагання ворога завдати більшої шкоди. Особлива подяка за ефективну роботу - нашій ППО", - зауважив він.
"Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та вживають дії для остаточного звільнення від окупантів Харківської області", - наголосив голова ОВА.
Доповнення
26 грудня окупанти завдавали ударів по Харкову.