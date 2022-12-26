Окупанти завдають ударів по Харкову - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повдіомив, що окупанти завдають ударів по Харкову і закликав жителів області перебувати в укриттях, передає УНН.
Цитата
"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - написав Синєгубов у Telegram.
Як повідомляють у соцмережах, за попередніми даними, обстріл вели із Бєлгородської області. Наразі ця інформація не підтверджена.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківщина: ворог інтенсивно обстрілює Куп'янський напрямок