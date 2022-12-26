Окупанти завдають ударів по Харкову - ОВА

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"До уваги жителів Харківщини: перебувайте в укриттях. Окупанти наносять удари", - написав Синєгубов у Telegram.

Як повідомляють у соцмережах, за попередніми даними, обстріл вели із Бєлгородської області. Наразі ця інформація не підтверджена.

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