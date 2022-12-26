Оккупанты наносят удары по Харькову - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и призвал жителей области находиться в укрытиях, передает УНН.
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"Вниманию жителей Харьковщины: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", - написал Синегубов в Telegram.
Как сообщают в соцсетях, по предварительным данным, обстрелы вели из Белгородской области. Пока эта информация не подтверждена.
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