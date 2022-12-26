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Харківщина: ворог інтенсивно обстрілює Куп'янський напрямок

Харківщина: ворог інтенсивно обстрілює Куп'янський напрямок

Київ • УНН

 • 294385 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російські окупанти минулої доби вели обстріли районів 12 населених пунктів у Харківській області, зокрема продовжили інтенсивно обстрілювати Куп'янський напрямок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 26 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів ворога зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка. Також окупанти продовжують інтенсивні обстріли Куп’янського напрямку. Ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Берестове та ін.", - повідомив Синєгубов.

Деталі

У Куп’янському районі в селищі Дворічна через ворожі обстріли, за даними голови ОВА, було пошкоджено будинок, а також сталася пожежа на території господарчих споруд на площі 250 кв. м. Обійшлося без постраждалих.

За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Вовчанську госпіталізована 72-річна жінка, яка напередодні отримала осколкове поранення.

Продовжується гуманітарне розмінування області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 49 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

Президент Зеленський призначив очільників військових адміністрацій на Харківщині.

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