Зеленський призначив очільників військових адміністрацій на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив очільників селищних і сільських військових адміністрацій Харківської області. Про це пише УНН, посилаючись на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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Зазначається, що нові посади отримали:
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- Сергій Старіков - начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Куп'янського району;
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- Антон Палєй - очільник Старосалтівської селищної військової адміністрації Чугуївського району;
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- Оксана Супрун - начальник Савинської селищної військової адміністрації Ізюмського району;
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- Анатолій Григоренко - начальник Курилівської сільської військової адміністрації Куп'янського району;
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- Євген Шаповал - голова Вільхуватської сільської військової адміністрації Куп'янського району.
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Нагадаємо
Зеленський утворив нові військові адміністрації на Харківщині та Херсонщині.