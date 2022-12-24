Зеленский назначил руководителей военных администраций в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей поселковых и сельских военных администраций Харьковской области. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
Отмечается, что новые должности получили:
-
- Сергей Стариков – начальник Шевченковской поселковой военной администрации Купянского района;
-
- Антон Палей – глава Старосалтовской поселковой военной администрации Чугуевского района;
-
- Оксана Супрун – начальник Савинской поселковой военной администрации Изюмского района;
-
- Анатолий Григоренко – начальник Куриловской сельской военной администрации Купянского района;
-
- Евгений Шаповал – председатель Ольхуватской сельской военной администрации Купянского района.
-
Напомним
Зеленский образовал новые военные администрации в Харьковской и Херсонской областях.