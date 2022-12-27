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Харьковская область: больше всего от обстрелов страдает Купянский район

Киев • УНН

 • 320055 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли три района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 27 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Прилегающие к границе с рф и линии столкновения территории Харьковской области продолжают страдать от вражеских обстрелов. Больше всего страдает Купянский район", - сообщил Синегубов.

Детали

Также под вражеским огнем за прошедшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов, добавил глава ОВА.

В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района, по данным чиновника, повреждены жилые дома, произошли пожары. "К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред. Особая благодарность за эффективную работу - нашей ПВО", - отметил он.

"Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и предпринимают действия для окончательного освобождения от оккупантов Харьковской области", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

26 декабря оккупанты наносили удары по Харькову.

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