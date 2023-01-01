Оккупанты обстреливали Харьковскую область из минометов и артиллерии: досталось Купянску
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки, 31 декабря, российские оккупанты из минометов и артиллерии наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковской области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Детали
Отмечается, что под огнем находились Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.
По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было.
Кроме этого, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов, сообщил Синегубов.
Напомним
Вчера, 31 декабря, в Купянском районе в результате вражеских обстрелов погиб человек 50 лет.