Оккупанты обстреливали Харьковскую область из минометов и артиллерии: досталось Купянску

Детали

Отмечается, что под огнем находились Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Купянске в результате вражеских обстрелов повреждены хозяйственные постройки, произошли масштабные пожары.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших не было.

Кроме этого, за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов, сообщил Синегубов.

Напомним

Вчера, 31 декабря, в Купянском районе в результате вражеских обстрелов погиб человек 50 лет.