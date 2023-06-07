Харьковщина: оккупанты нанесли удары по области ракетами С-300

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"Зафиксированы попадания в Чугуевском районе. По предварительным данным, оккупанты нанесли удары ракетами С-300", - говорится в сообщении.

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Синегубов добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Не игнорируйте сигналы тревоги! Враг может нанести повторные удары", - подчеркнул он.

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Напомним

Оккупанты в течение суток нанесли 28 авиационных ударов и осуществили и 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине.