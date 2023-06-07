Ворог обстріляв Українськ на Донеччині: загинули троє людей, серед них одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Ворог обстріляв Українськ на Донеччині, внаслідок атаки загинули троє людей, серед них одна дитина. Про це повідомив глава Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН.
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"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу.
Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих - дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція", - написав Єрмак.
Доповнення
У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти протягом доби завдали 28 авіаційних ударів та здійснили та 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні.