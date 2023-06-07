Враг обстрелял Украинск в Донецкой области: погибли три человека, среди них один ребенок

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"Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу.

Пострадали гражданские. Известно о трех погибших - взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция", - написал Ермак.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты в течение суток нанесли 28 авиационных ударов и осуществили и 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине.