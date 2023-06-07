Окупанти протягом доби завдали 28 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Окупанти протягом доби завдали 28 авіаційних ударів та здійснили та 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
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"Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - йдеться в повідомленні.
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У Генштабі додали, що авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Крім того, українськими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби також уразили 4 пункти управління, 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.
Нагадаємо
За минулу добу на Донеччині російські окупанти обстрілювали чотири напрямки, а зранку ракетного удару зазнала Авдіївка.