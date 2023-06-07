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Оккупанты в течение суток нанесли 28 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Оккупанты в течение суток нанесли 28 авиационных ударов и осуществили и 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Оккупанты в течение суток нанесли 28 авиационных ударов по Украине - Генштаб

Цитата

"В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К большому сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, украинскими защитниками было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток также поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника.

Напомним

За минувшие сутки в Донецкой области российские оккупанты обстреливали четыре направления, а утром ракетному удару подверглась Авдеевка.

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