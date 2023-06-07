Авдіївка вранці зазнала ракетного удару ворога, по області обстріли на 4 напрямках: показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За минулу добу на Донеччині російські окупанти обстрілювали чотири напрямки, а зранку ракетного удару зазнала Авдіївка. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.
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За його словами, за добу на Донецькому напрямку 7 разів росіяни обстріляли Курахівську громаду. Під обстріл потрапили Курахове, Курахівка, Гостре та Острівське. Поодинокі обстріли було зафіксовані в Очеретинській громаді. На ранок 7 червня ракетного обстрілу зазнала Авдіївка.
На Горлівському напрямку одна людина загинула у Північному Торецької громади. Пошкоджено 5 будинків. Також в результаті обстрілів окупантів пошкоджено багатоповерхівку у Часовоярській громаді та приватний будинок у Никифорівці Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Торському Лиманської громади. Зруйновано будинок у Званівці.
На Волноваському напрямку під обстріли потрапив селище Шевченко Комарської сільської громади. Як повідомив голова ОВА, обійшлось без жертв і руйнувань.
Доповнення
Двоє людей вбили окупанти за добу в Донецької області.