Донецька область: окупанти за добу вбили двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу вбили двох жителів Донецької області. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.
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"За 6 червня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торському та Північному", - повідомив він.
Деталі
З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загарбники вбили 1551 мирних жителів, поранено ще 3653 осіб. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що окупанти атакують будинки мирних жителів авіабомбами, 5 червня по Краматорську завдали ракетний удар.