Донецкая область: оккупанты за сутки убили двух гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили двух жителей Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram.
Цитата
"За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Торском и Северном", - сообщил он.
Детали
С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1551 мирного жителя, ранены еще 3653 человека. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты атакуют дома мирных жителей авиабомбами, 5 июня по Краматорску нанесли ракетный удар.