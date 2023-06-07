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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Донецкая область: оккупанты за сутки убили двух гражданских

Киев • УНН

 • 375093 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки убили двух жителей Донецкой области. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Донецкой ОГА Павла Кириленко в Telegram. 

Донецкая область: оккупанты за сутки убили двух гражданских

Цитата

"За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Торском и Северном", - сообщил он.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1551 мирного жителя, ранены еще 3653 человека. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты атакуют дома мирных жителей авиабомбами, 5 июня по Краматорску нанесли ракетный удар.

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