Донецкая область: оккупанты за сутки убили двух гражданских

Цитата

"За 6 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области: в Торском и Северном", - сообщил он.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в Донецкой области захватчики убили 1551 мирного жителя, ранены еще 3653 человека. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты атакуют дома мирных жителей авиабомбами, 5 июня по Краматорску нанесли ракетный удар.