Авдеевка утром подверглась ракетному удару врага, по области обстрелы на 4 направлениях: показали последствия

Детали

По его словам, за сутки на Донецком направлении 7 раз россияне обстреляли Кураховскую громаду. Под обстрел попали Курахово, Кураховка, Острое и Островское. Единичные обстрелы были зафиксированы в Очеретинской громаде. На утро 7 июня ракетному обстрелу подверглась Авдеевка.

На Горловском направлении один человек погиб в Северном Торецкой громады. Повреждены 5 домов. Также в результате обстрелов оккупантов повреждена многоэтажка в Часовоярской громаде и частный дом в Никифоровке Соледарской громады.

На Лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской громады. Разрушен дом в Звановке.

На Волновахском направлении под обстрелы попал поселок Шевченко Комарской сельской громады. Как сообщил глава ОВА, обошлось без жертв и разрушений.

Дополнение

Два человека убили оккупанты за сутки в Донецкой области.