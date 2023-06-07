Авдеевка утром подверглась ракетному удару врага, по области обстрелы на 4 направлениях: показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. За минувшие сутки в Донецкой области российские оккупанты обстреливали четыре направления, а утром ракетному удару подверглась Авдеевка. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
По его словам, за сутки на Донецком направлении 7 раз россияне обстреляли Кураховскую громаду. Под обстрел попали Курахово, Кураховка, Острое и Островское. Единичные обстрелы были зафиксированы в Очеретинской громаде. На утро 7 июня ракетному обстрелу подверглась Авдеевка.
На Горловском направлении один человек погиб в Северном Торецкой громады. Повреждены 5 домов. Также в результате обстрелов оккупантов повреждена многоэтажка в Часовоярской громаде и частный дом в Никифоровке Соледарской громады.
На Лисичанском направлении один человек погиб в Торском Лиманской громады. Разрушен дом в Звановке.
На Волновахском направлении под обстрелы попал поселок Шевченко Комарской сельской громады. Как сообщил глава ОВА, обошлось без жертв и разрушений.
Дополнение
Два человека убили оккупанты за сутки в Донецкой области.